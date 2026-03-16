Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Salles des Fêtes d’Arvert Arvert samedi 11 avril 2026.
Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Super Loto organisé par l’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains. Nombreux lots à gagner, buvette et restauration sur place. Animé par Jerem Anim.
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69
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English :
Super Loto organized by the Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains. Numerous prizes to be won, refreshments and catering on site. Entertainment by Jerem Anim.
L’événement Loto de L’Amicale du Personnel Communal La Tremblade Ronce-les-Bains Arvert a été mis à jour le 2026-03-16 par Royan Atlantique