Loto de l’Amicale du personnel Val de Gray Salle des Congrès Gray

Loto de l’Amicale du personnel Val de Gray

Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray Haute-Saône

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’Amicale du Personnel Val de Gray organise son 2e loto le samedi 11 octobre 2025 à la salle des congrès de Gray !

Ouverture des portes à 18h et début des parties à 19h30.

Plus de 4000 € de lots dont une Nintendo Switch 2, un pc portable, un week-end insolite et de nombreux cadeaux et bons d’achats.

Tarifs

1 carte 6 €

4 cartes 20 €

6 cartes 25 €

8 cartes 30 euros

Partie spéciale 5 € le carton

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 33 57 64 amicalevaldegray@gmail.com

