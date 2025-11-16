Loto de l’Amicale Festive de la Police Municipale Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Loto de l’Amicale Festive de la Police Municipale Espace culturel Saint-Exupéry Marignane dimanche 16 novembre 2025.
Loto de l’Amicale Festive de la Police Municipale
Dimanche 16 novembre 2025.
A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
L’Amicale Festive de la Police Municipale vous attend très nombreux pour un super loto. Ambiance conviviale assurée !
Lots TV 4K, friteuse air-freyer, ordinateur portable, barbecue, console jeux portable, caméra embarquée, etc..
Buvette et pâtisseries.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 19 54 60
English :
The Amicale Festive de la Police Municipale is looking forward to welcoming you in large numbers for a great bingo. A friendly atmosphere guaranteed!
Prizes: 4K TV, air-fryer, laptop, barbecue, portable games console, on-board camera, etc.
Refreshments and pastries.
German :
Die Amicale Festive de la Police Municipale erwartet Sie zahlreich zu einem tollen Lotto. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert!
Gewinne: 4K-Fernseher, Air-Fryer-Fritteuse, Laptop, Grill, tragbare Spielekonsole, Bordkamera, etc.
Getränke und Gebäck.
Italiano :
L’Amicale Festive de la Police Municipale vi aspetta per una grande tombolata. Un’atmosfera amichevole garantita!
Premi: TV 4K, friggitrice, computer portatile, barbecue, console di gioco portatile, telecamera di bordo, ecc.
Rinfresco e dolci.
Espanol :
La Amicale Festive de la Police Municipale espera veros a todos allí para disfrutar de un gran bingo. ¡Un ambiente agradable garantizado!
Premios: televisor 4K, freidora de aire, ordenador portátil, barbacoa, consola de juegos portátil, cámara de a bordo, etc.
Refrescos y bollería.
