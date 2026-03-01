Loto de l’Amicale Laïque de Pizancon Halle des sports de Pizancon Chatuzange-le-Goubet

Loto de l’Amicale Laïque de Pizancon

Halle des sports de Pizancon 6016 rue des sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Loto de l'amicale laïque de Pizancon.

Les fonds récoltés permettront le financement des projets scolaires de l’école Marc Antoine et Rosalie Jullien de Pizancon.

alp26300@hotmail.com

English :

Loto de l?amicale laïque de Pizancon.

Proceeds will help finance school projects at the Marc Antoine et Rosalie Jullien school in Pizancon.

