Loto de l’Amicale Laïque de Pizancon Halle des sports de Pizancon Chatuzange-le-Goubet

Loto de l’Amicale Laïque de Pizancon
Halle des sports de Pizancon 6016 rue des sports Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Carton
Début : 2026-03-22 14:00:00
Loto de l’amicale laïque de Pizancon.
Les fonds récoltés permettront le financement des projets scolaires de l’école Marc Antoine et Rosalie Jullien de Pizancon.
alp26300@hotmail.com
English :
Loto de l?amicale laïque de Pizancon.
Proceeds will help finance school projects at the Marc Antoine et Rosalie Jullien school in Pizancon.
