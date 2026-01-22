Loto de l’amicale Laïque

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

3 € le carton

8€ les 3 cartons

15€ les 7 cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Nombreux lots, dont une partie réservée aux joueurs présents dans la salle, restauration, crêpes, gâteaux, buvette.

Salle des fêtes du VVF de Lavoûte-Chilhac.

.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 98 39 58

English :

Numerous prizes, some reserved for players present in the room, catering, crêpes, cakes, refreshments.

VVF Lavoûte-Chilhac village hall.

