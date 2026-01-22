Loto de l’amicale Laïque Lavoûte-Chilhac
Loto de l’amicale Laïque Lavoûte-Chilhac dimanche 1 février 2026.
Loto de l’amicale Laïque
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
3 € le carton
8€ les 3 cartons
15€ les 7 cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Nombreux lots, dont une partie réservée aux joueurs présents dans la salle, restauration, crêpes, gâteaux, buvette.
Salle des fêtes du VVF de Lavoûte-Chilhac.
.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 98 39 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Numerous prizes, some reserved for players present in the room, catering, crêpes, cakes, refreshments.
VVF Lavoûte-Chilhac village hall.
L’événement Loto de l’amicale Laïque Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-01-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier