Loto de l’Amicale Laïque Plurien dimanche 14 décembre 2025.
Salle Polyvalente Plurien Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-14 14:00:00
2025-12-14
Super loto animé par Sylvie
De nombreux bons d’achats de 400 à 30€.
3€ le carton, 8€ les 3 et 15€ les 7.
Restauration & buvette sur place.
Réservation auprès de Sylvie par téléphone.
Organisé par l’Amicale Laïque, en soutien des projets pédagogiques de l’école du Marronnier. .
Salle Polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 20 45 16
