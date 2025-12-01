Loto de l’Amicale Laïque Plurien

Loto de l’Amicale Laïque

Salle Polyvalente Plurien Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Super loto animé par Sylvie

De nombreux bons d’achats de 400 à 30€.

3€ le carton, 8€ les 3 et 15€ les 7.

Restauration & buvette sur place.

Réservation auprès de Sylvie par téléphone.

Organisé par l’Amicale Laïque, en soutien des projets pédagogiques de l’école du Marronnier. .

Salle Polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 20 45 16

