Loto de l’amicale saint-rémois pour le don du sang Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence dimanche 28 décembre 2025.

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 15h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

En hiver dans le Alpilles, en plus des fêtes de villages vous pouvez découvrir les traditionnels lotos.



Participez au dernier loto de l’année 2025, organisé par l’Amicale saint-rémoise pour le don du sang le dimanche 28 décembre. Ouverture des portes à 15h00 à la salle Jean Macé. .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 21 57 81 denise.chaneac@gmail.com

English :

Attend the Saint-Rémoise blood donation lottery on Sunday, 28 December, starting at 3:00 pm.

German :

Nehmen Sie am Lotto der Blutspende-Vereinigung von Saint-Rémy teil, am Sonntag, den 28. Dezember, ab 15 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla tombola per la donazione di sangue dell’Amicale Saint-Rémoise domenica 28 dicembre dalle 15.00.

Espanol :

Ven al bingo de donación de sangre de Amicale Saint-Rémoise el domingo 28 de diciembre a partir de las 15.00 h.

