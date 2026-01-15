Loto de l’APAHIP Mours-Saint-Eusèbe
Loto de l’APAHIP Mours-Saint-Eusèbe dimanche 15 février 2026.
Loto de l’APAHIP
Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
L’association de Parents et Amis d’Adultes Handicapés Intellectuels et Physiques Les Hirondelles organise son loto.
Nombreux lotos à gagner.
Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 64 10
English :
Association de Parents et Amis d’Adultes Handicapés Intellectuels et Physiques Les Hirondelles organizes its bingo.
Lots of prizes to be won.
