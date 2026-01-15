Loto de l’APAHIP Mours-Saint-Eusèbe

Loto de l’APAHIP

Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

L’association de Parents et Amis d’Adultes Handicapés Intellectuels et Physiques Les Hirondelles organise son loto.

Nombreux lotos à gagner.

Salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 64 10

English :

Association de Parents et Amis d’Adultes Handicapés Intellectuels et Physiques Les Hirondelles organizes its bingo.

Lots of prizes to be won.

