Loto de l’APE Biozat La grange de Biozat Biozat

Loto de l’APE Biozat

La grange de Biozat 7 rue des cluzeaux Biozat Allier

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Loto dont les bénéfices seront reversés à l’école de Biozat. Cartes en vente auprès des élèves ou au bistrot André à Biozat. De nombreux lots à gagner chèques cadeaux, friteuse à air chaud, séjour à Beauval, et bien d’autres surprises !

La grange de Biozat 7 rue des cluzeaux Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 93 57 91 ape.biozat@gmail.com

Loto with proceeds going to the Biozat school. Cards on sale from pupils or at André’s bistro in Biozat. Lots of prizes to be won: gift vouchers, a hot-air fryer, a trip to Beauval, and many other surprises!

L’événement Loto de l’APE Biozat Biozat a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule