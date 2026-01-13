Loto de l’APE Biozat La grange de Biozat Biozat
Loto dont les bénéfices seront reversés à l’école de Biozat. Cartes en vente auprès des élèves ou au bistrot André à Biozat. De nombreux lots à gagner chèques cadeaux, friteuse à air chaud, séjour à Beauval, et bien d’autres surprises !
La grange de Biozat 7 rue des cluzeaux Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 93 57 91 ape.biozat@gmail.com
Loto with proceeds going to the Biozat school. Cards on sale from pupils or at André’s bistro in Biozat. Lots of prizes to be won: gift vouchers, a hot-air fryer, a trip to Beauval, and many other surprises!
