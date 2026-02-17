Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel ZA La Gare La Séauve-sur-Semène
Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel ZA La Gare La Séauve-sur-Semène dimanche 8 mars 2026.
Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’APE de l’École Arc-en-Ciel organise son loto.
.
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Arc-en-Ciel school’s APE organizes its bingo.
L’événement Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Loire Semène