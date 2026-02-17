Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel ZA La Gare La Séauve-sur-Semène

Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’APE de l’École Arc-en-Ciel organise son loto.

.

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Arc-en-Ciel school’s APE organizes its bingo.

L’événement Loto de L’APE de l’École Arc-en-Ciel La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Loire Semène