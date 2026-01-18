Loto de l’APE de l’école Le Montat
Loto de l’APE de l’école Le Montat samedi 24 janvier 2026.
Loto de l’APE de l’école
Le Montat Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Organisé par l'APE de l'école Le Montat.
Sur place: buvette et petite restauration.
Organisé par l'APE de l'école Le Montat.
Sur place: buvette et petite restauration.
.
Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 6 11 52 58 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the APE of the Le Montat school.
On-site: refreshments and snacks.
L’événement Loto de l’APE de l’école Le Montat a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cahors Vallée du Lot