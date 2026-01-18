Loto de l’APE de l’école Le Montat

Loto de l’APE de l’école Le Montat samedi 24 janvier 2026.

Le Montat Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Organisé par l'APE de l'école Le Montat.

Sur place: buvette et petite restauration.

Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 6 11 52 58 71 

English :

Organized by the APE of the Le Montat school.

On-site: refreshments and snacks.

