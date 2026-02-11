Loto de l’APE de l’école Legouve Roubaix
Loto de l’APE de l’école Legouve Roubaix samedi 7 mars 2026.
Loto de l’APE de l’école Legouve
67 boulevard de Belfort Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-07 12:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
### L’APE de l’école Legouve fait son loto!
Nous vous proposons notre loto samedi 7 mars 2026 de 12h à 18h. Des lots à gagner, 4€ la grille et 10€ pour 3 grilles, achat d’une grille par entrée, Boissons, gâteaux, petite restauration. Rendez-vous salle Belfort, 67 boulevard de Belfort
Nous vous proposons notre loto samedi 7 mars 2026 de 12h à 18h. Des lots à gagner, 4€ la grille et 10€ pour 3 grilles, achat d’une grille par entrée, Boissons, gâteaux, petite restauration. Rendez-vous salle Belfort, 67 boulevard de Belfort .
67 boulevard de Belfort Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 61 10 66 39
English :
### Legouve school’s APE holds its bingo!
We’re holding our lotto on Saturday, March 7, 2026 from 12pm to 6pm. Prizes to be won, 4? per grid and 10? for 3 grids, purchase of one grid per entry, drinks, cakes, snacks. Meet at salle Belfort, 67 boulevard de Belfort
