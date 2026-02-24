Loto de l’APE de Seilhac Seilhac
7 Rue Henry de Bournazel Seilhac Corrèze
Ouverture des portes à 19 h 30, début du tirage à 20 h 30. 5€ le carton 15€ les 4. Petite restauration sur place. possibilité de participer à distance en achentant des cartons qui seront joués par ordinateur (apeseilhac@gmail.com) .
7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 90 86 09 apeseilhac@gmail.com
