Loto de l’APE Flaujac-Poujols
Loto de l’APE Flaujac-Poujols dimanche 7 décembre 2025.
Loto de l’APE
Flaujac-Poujols Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Loto organisé par l’APE autour de l’école, au profit des enfants des écoles de Flaujac-Poujols Aujols et Cieurac
Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie ape.autourdelecole@gmail.com
English :
Loto organized by the APE around the school, benefiting children from the Flaujac-Poujols Aujols and Cieurac schools
German :
Lotto, das von der EV rund um die Schule zugunsten der Kinder der Schulen in Flaujac-Poujols Aujols und Cieurac organisiert wird
Italiano :
Lotteria organizzata dall’APE intorno alla scuola, a favore dei bambini delle scuole di Flaujac-Poujols Aujols e Cieurac
Espanol :
Loto organizado por la APE alrededor de la escuela, en ayuda de los niños de las escuelas Flaujac-Poujols Aujols y Cieurac
L’événement Loto de l’APE Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cahors Vallée du Lot