Loto de l’APE

Flaujac-Poujols Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Loto organisé par l’APE autour de l’école, au profit des enfants des écoles de Flaujac-Poujols Aujols et Cieurac

Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie ape.autourdelecole@gmail.com

English :

Loto organized by the APE around the school, benefiting children from the Flaujac-Poujols Aujols and Cieurac schools

German :

Lotto, das von der EV rund um die Schule zugunsten der Kinder der Schulen in Flaujac-Poujols Aujols und Cieurac organisiert wird

Italiano :

Lotteria organizzata dall’APE intorno alla scuola, a favore dei bambini delle scuole di Flaujac-Poujols Aujols e Cieurac

Espanol :

Loto organizado por la APE alrededor de la escuela, en ayuda de los niños de las escuelas Flaujac-Poujols Aujols y Cieurac

L’événement Loto de l’APE Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cahors Vallée du Lot