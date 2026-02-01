Loto de l’APE La Baume-d’Hostun

Loto de l’APE

Salle des fêtes La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association de Parents d’Elèves organise son loto.

Nombreux lots à gagner! Places limitées, pas de réservation.

Salle des fêtes La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apelbh@gmail.com

English :

The Parents’ Association organizes its bingo.

Lots of prizes to be won! Places limited, no reservations.

