Loto de l’APE La Baume-d’Hostun
Loto de l’APE La Baume-d’Hostun samedi 28 février 2026.
Loto de l’APE
Salle des fêtes La Baume-d’Hostun Drôme
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’association de Parents d’Elèves organise son loto.
Nombreux lots à gagner! Places limitées, pas de réservation.
Salle des fêtes La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apelbh@gmail.com
English :
The Parents’ Association organizes its bingo.
Lots of prizes to be won! Places limited, no reservations.
