Loto de l’APE

salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez nombreux au loto organisé par l’association des parents d’élèves pour soutenir l’école et leur projet de sortie scolaire de fin d’année.

Venez nombreux au loto organisé par l’association des parents d’élèves pour soutenir l’école et leur projet de sortie scolaire de fin d’année. .

salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape.lauzun@gmail.com

English : Loto de l’APE

Come one, come all to the bingo organized by the parents’ association to support the school and its end-of-year field trip project.

L’événement Loto de l’APE Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun