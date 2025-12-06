Loto de l’APE Lauzun
Loto de l’APE Lauzun dimanche 8 mars 2026.
Loto de l’APE
salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne
Venez nombreux au loto organisé par l’association des parents d’élèves pour soutenir l’école et leur projet de sortie scolaire de fin d’année.
salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape.lauzun@gmail.com
English : Loto de l’APE
Come one, come all to the bingo organized by the parents’ association to support the school and its end-of-year field trip project.
