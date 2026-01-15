Loto de l’APE Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Loto de l’APE

Salle Robert Lapuelle Place champ du foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Association des Parents d’Elèves des écoles d’Oradour-sur-Glane organise son loto. Et les cadeaux ? Préparez-vous, c’est du lourd ! Un séjour magique à Disneyland Paris ! Des entrées pour le Futuroscope, pour des moments inoubliables en famille. Et plein d’autres surprises montre connectée, Airfryer, Cookeo… Il y en aura pour tous les goûts ! Restauration sur place Venez jouer, manger, et passer une soirée pleine de bonne humeur ! Un rendez-vous convivial et festif. Réservation possible en ligne. .

Salle Robert Lapuelle Place champ du foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 10 01 apeoradoursurglane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’APE

L’événement Loto de l’APE Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-01-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin