Loto de l’APE

Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 21:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Venez passer une super soirée pleine de suspense et de surprises avec le loto de l’association des parents d’élèves de Plaisance.

Que vous soyez chanceux ou non, l’important, c’est de s’amuser ensemble et de partager un bon moment.

Des bons d’achat chez Leclerc de 200€ à 400€ seront à remporter.

Buvette, crêpes et pâtisseries sur place.

.

Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 58 68 30 apeplaisance32@gmail.com

English :

Come and enjoy a great evening full of suspense and surprises with the Plaisance parents’ association lotto.

Whether you’re lucky or not, the important thing is to have fun together and share a good time.

Vouchers from Leclerc ranging from 200? to 400? will be up for grabs.

Refreshments, crêpes and pastries on site.

