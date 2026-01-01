Loto de l’APE Salle polyvalente Plaisance
Loto de l’APE Salle polyvalente Plaisance vendredi 9 janvier 2026.
Loto de l’APE
Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-09 21:00:00
2026-01-09
Venez passer une super soirée pleine de suspense et de surprises avec le loto de l’association des parents d’élèves de Plaisance.
Que vous soyez chanceux ou non, l’important, c’est de s’amuser ensemble et de partager un bon moment.
Des bons d’achat chez Leclerc de 200€ à 400€ seront à remporter.
Buvette, crêpes et pâtisseries sur place.
Salle polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 58 68 30 apeplaisance32@gmail.com
English :
Come and enjoy a great evening full of suspense and surprises with the Plaisance parents’ association lotto.
Whether you’re lucky or not, the important thing is to have fun together and share a good time.
Vouchers from Leclerc ranging from 200? to 400? will be up for grabs.
Refreshments, crêpes and pastries on site.
L’événement Loto de l’APE Plaisance a été mis à jour le 2025-12-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65