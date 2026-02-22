Loto de l’APE pour l’école de Pissos Salle des fêtes Pissos

Loto de l’APE pour l’école de Pissos

Salle des fêtes 51 route de daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’APE de Pissos organise un loto le vendredi 06 Mars en faveur de l’école de Pissos.

Divers bons d’achats de 20€ à 150 €, Aspirateur, Caméra, caddie, air fryer et de nombreux autres lots.

Petite restauration sur place.

Salle des fêtes 51 route de daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine apepissos40@gmail.com

English : Loto de l’APE pour l’école de Pissos

The Pissos APE is organizing a lottery on Friday 06 March in aid of the Pissos school.

Various vouchers from 20? to 150?, vacuum cleaner, camera, shopping cart, air fryer and many other prizes.

Snacks on site.

L’événement Loto de l’APE pour l’école de Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cœur Haute Lande