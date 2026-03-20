LOTO DE L’APE

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars 15h30 à la salle du moutou

Super loto organisé par l’APE

Buvette et restauration sur place

Samedi 28 mars 15h30 à la salle du moutou

Super loto organisé par l’APE

Buvette et restauration sur place .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

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English : LOTO DE L’APE

Saturday March 28 3:30 pm at the Salle du moutou

Super lotto organized by the APE

Refreshments and snacks on site

L’événement LOTO DE L’APE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB