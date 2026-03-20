LOTO DE L’APE Saint-Gervais-sur-Mare
LOTO DE L’APE Saint-Gervais-sur-Mare samedi 28 mars 2026.
LOTO DE L’APE
Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Samedi 28 mars 15h30 à la salle du moutou
Super loto organisé par l’APE
Buvette et restauration sur place
Samedi 28 mars 15h30 à la salle du moutou
Super loto organisé par l’APE
Buvette et restauration sur place .
Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65
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English : LOTO DE L’APE
Saturday March 28 3:30 pm at the Salle du moutou
Super lotto organized by the APE
Refreshments and snacks on site
L’événement LOTO DE L’APE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB