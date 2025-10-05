Loto de l’APE Saint-Pardoux Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac

Loto de l’APE Saint-Pardoux Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

2025-10-05

Venez nombreux au loto organisé par l’association APE de l’école de Saint-Pardoux-Isaac. De nombreux lots sont à gagner ! Buvette et restauration rapide sur place.

Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 80 42 87 apesaintpardouxisaac@outlook.fr

English : Loto de l’APE Saint-Pardoux

Come one, come all to the bingo organized by the Saint-Pardoux-Isaac school APE association. Lots of prizes to be won! Refreshments and fast food on site.

German : Loto de l’APE Saint-Pardoux

Kommen Sie zahlreich zum Lotto, das vom Verein APE de l’école de Saint-Pardoux-Isaac organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen! Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Italiano :

Partecipate alla lotteria organizzata dall’associazione APE presso la scuola Saint-Pardoux-Isaac. Tanti premi in palio! Rinfresco e fast food sul posto.

Espanol : Loto de l’APE Saint-Pardoux

Ven a la lotería organizada por la asociación APE en el colegio Saint-Pardoux-Isaac. Muchos premios Refrescos y comida rápida in situ.

