Loto de l’APE Saint-Pardoux Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac

Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne
Venez nombreux au loto organisé par l’association APE de l’école de Saint-Pardoux-Isaac. De nombreux lots sont à gagner ! Buvette et restauration rapide sur place.
Salle des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 80 42 87 apesaintpardouxisaac@outlook.fr
English : Loto de l’APE Saint-Pardoux
Come one, come all to the bingo organized by the Saint-Pardoux-Isaac school APE association. Lots of prizes to be won! Refreshments and fast food on site.
German : Loto de l’APE Saint-Pardoux
Kommen Sie zahlreich zum Lotto, das vom Verein APE de l’école de Saint-Pardoux-Isaac organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen! Getränke und Schnellimbiss vor Ort.
Italiano :
Partecipate alla lotteria organizzata dall’associazione APE presso la scuola Saint-Pardoux-Isaac. Tanti premi in palio! Rinfresco e fast food sul posto.
Espanol : Loto de l’APE Saint-Pardoux
Ven a la lotería organizada por la asociación APE en el colegio Saint-Pardoux-Isaac. Muchos premios Refrescos y comida rápida in situ.
