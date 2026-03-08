Loto de l’APE (Salle Polyvalente) Ussac
Loto de l’APE (Salle Polyvalente) Ussac samedi 28 mars 2026.
Loto de l’APE (Salle Polyvalente)
2 Rue du Maréchal-Ferrant Ussac Corrèze
L’APE organise son loto annuel le 28 mars 2026 à 20h, à la salle polyvalente 1 (ouverture des portes à 19h), dans une ambiance conviviale et familiale.
De nombreux lots pour petits et grands seront à gagner.
Comme chaque année, une buvette proposera des boissons, ainsi que du salé et du sucré. .
