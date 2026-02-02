LOTO de L’APE Espace 2000 Saulgé

LOTO de L’APE

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Début : 2026-02-21

Partie spéciale, partie enfant, tombola

Nombreux lots dont bons d’achat de 100€ 200€ 400€

carton à 3€

Renseignements et réservation: 06.44.93.59.23 apesaulge@gmail.com .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine apesaulge@saulge.fr

English : LOTO de L’APE

