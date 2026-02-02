LOTO de L’APE Espace 2000 Saulgé
LOTO de L’APE Espace 2000 Saulgé samedi 21 février 2026.
LOTO de L’APE
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Partie spéciale, partie enfant, tombola
Nombreux lots dont bons d’achat de 100€ 200€ 400€
carton à 3€
Renseignements et réservation: 06.44.93.59.23 apesaulge@gmail.com .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine apesaulge@saulge.fr
