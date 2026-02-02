LOTO de L’APE Espace 2000 Saulgé

LOTO de L’APE Espace 2000 Saulgé samedi 21 février 2026.

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-02-21
Partie spéciale, partie enfant, tombola
Nombreux lots dont bons d’achat de 100€ 200€ 400€
carton à 3€
Renseignements et réservation: 06.44.93.59.23 apesaulge@gmail.com   .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   apesaulge@saulge.fr

