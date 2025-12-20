LOTO DE L’APEL DE L’ECOLE D’AUXILLAC

Salle des fêtes La Canourgue Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Rendez-vous à la salle des fêtes du village à 14h et venez participer au loto de l’école d ‘Auxillac organisé par l’association de l’APEL. De nombreux lots à gagner: 500 € en bons d’achat chez les commerçants, bons carburant, corbeilles garnies, jambons…

Ouvert à tous, 2.50€ le carton 10€ les 5 .

Buvette, gâteaux et bonbons. venez nombreux!

Salle des fêtes La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

Come to the village hall at 2pm and take part in the Auxillac school bingo organized by the APEL association. Lots of prizes to be won: 500? in retail vouchers, fuel vouchers, gift baskets, hams…

Open to all, 2.50? per box 10? per 5.

Refreshments, cakes and sweets. Come one, come all!

L’événement LOTO DE L’APEL DE L’ECOLE D’AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2025-12-18 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn