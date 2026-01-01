Loto de l’APEL de l’école Notre dame de Grâce Route de Saint Rémy Maillane
Loto de l’APEL de l’école Notre dame de Grâce Route de Saint Rémy Maillane dimanche 25 janvier 2026.
Loto de l’APEL de l’école Notre dame de Grâce
Dimanche 25 janvier 2026 de 15h30 à 19h.
Ouverture des portes à 15h. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:30:00
fin : 2026-01-25 19:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Privée Notre Dame de Grâce Saint Joseph.Familles
Super loto organisé par l’APEL de l’école Notre dame de Grâce Saint Joseph !
De nombreux lots à gagner ! .
Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 74 20 apelmaillane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by the Parents Association of the Private School Notre Dame de Grace Saint Joseph.
L’événement Loto de l’APEL de l’école Notre dame de Grâce Maillane a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence