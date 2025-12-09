Loto de l’Apel Mayorga Ispoure

Loto de l’Apel Mayorga

Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

L’Apel Mayorga vous invite à son loto annuel, accompagné de sa tombola ! De nombreux lots vous attendant. Début des jeux à 20h30. .

Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apelmayorga64220@gmail.com

