Loto de l’Apel Mayorga Ispoure
Loto de l’Apel Mayorga Ispoure samedi 17 janvier 2026.
Loto de l’Apel Mayorga
Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
L’Apel Mayorga vous invite à son loto annuel, accompagné de sa tombola ! De nombreux lots vous attendant. Début des jeux à 20h30. .
Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apelmayorga64220@gmail.com
English : Loto de l’Apel Mayorga
L’événement Loto de l’Apel Mayorga Ispoure a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque