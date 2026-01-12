LOTO DE L’APEL SAINTE-MARIE SACRÉ COEUR

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Partie avec et sans ordinateur.

Des bons d’achat de 1000, 300, 200 €; des parties gourmandes et de nombreux lots.

Partie avec et sans ordinateur.

Des bons d’achat de 1000 et 200 € et un TV ; des parties gourmandes et de nombreux lots.

10 cartons achetés, le 11ème offert.

1 partie gratuite pour les moins de 15 ans. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 63 89 39 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games with and without computers.

Vouchers for 1000, 300, 200 ?; gourmet games and lots of prizes.

L’événement LOTO DE L’APEL SAINTE-MARIE SACRÉ COEUR Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-01-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan