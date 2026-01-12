LOTO DE L’APEL SAINTE-MARIE SACRÉ COEUR Saint-Chély-d’Apcher
LOTO DE L'APEL SAINTE-MARIE SACRÉ COEUR Saint-Chély-d'Apcher samedi 17 janvier 2026.
LOTO DE L’APEL SAINTE-MARIE SACRÉ COEUR
Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2026-01-17
Partie avec et sans ordinateur.
Des bons d’achat de 1000, 300, 200 €; des parties gourmandes et de nombreux lots.
Des bons d’achat de 1000 et 200 € et un TV ; des parties gourmandes et de nombreux lots.
10 cartons achetés, le 11ème offert.
1 partie gratuite pour les moins de 15 ans. .
Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 63 89 39 13
English :
Games with and without computers.
Vouchers for 1000, 300, 200 ?; gourmet games and lots of prizes.
L’événement LOTO DE L’APEL SAINTE-MARIE SACRÉ COEUR Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-01-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan