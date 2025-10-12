LOTO DE L’APEM Merville

LOTO DE L’APEM Merville dimanche 1 février 2026.

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

L’APEM organise un loto !
Nous vous attendons nombreux !   .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  communication@merville31.fr

English :

APEM organizes a bingo!

German :

Die VEMA organisiert ein Lotto!

Italiano :

L’APEM organizza una tombola!

Espanol :

¡APEM organiza un bingo!

L’événement LOTO DE L’APEM Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE