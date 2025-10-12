LOTO DE L’APEM Merville
LOTO DE L’APEM Merville dimanche 1 février 2026.
LOTO DE L’APEM
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
L’APEM organise un loto !
Nous vous attendons nombreux ! .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
English :
APEM organizes a bingo!
German :
Die VEMA organisiert ein Lotto!
Italiano :
L’APEM organizza una tombola!
Espanol :
¡APEM organiza un bingo!
L’événement LOTO DE L’APEM Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE