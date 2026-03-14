Loto de L’Arche à Aix-en-Provence Salle des Fête du Centre social et culturel La Grande Bastide Aix-en-Provence

Loto de L’Arche à Aix-en-Provence

Samedi 11 avril 2026. Salle des Fête du Centre social et culturel La Grande Bastide Avenue Du Square Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Loto solidaire de L’Arche. Venez partager un moment convivial et solidaire. Les bénéfices permettront de financer les activités culturelles, sportives et créatives proposées aux personnes en situation de handicap mental accompagnées par L’Arche.

De nombreux lots à gagner

Nuitées à la mer ou à la montagne, bons cadeaux, sorties en famille, activités bien-être (spa, massage), expériences gourmandes… Mais aussi des produits locaux bouteilles de vin, bon gâteau artisanal, confiseries, miel de la région… …et encore d’autres surprises à découvrir le jour J !



Cartons

5€ l’unité

10€ les 3

20€ les 6



Collation et buvette sur place

On vous attend nombreux ! .

Salle des Fête du Centre social et culturel La Grande Bastide Avenue Du Square Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’Arche solidarity bingo. Come and share a convivial moment of solidarity. Profits will go towards financing the cultural, sporting and creative activities offered to mentally handicapped people supported by L’Arche.

L’événement Loto de L’Arche à Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence