Loto de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames
Loto de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames samedi 4 avril 2026.
Loto de l’AS Baume les Dames
Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’AS Baume les Dames organise un loto au Caré.
Que diriez vous de participer à ce Loto ! .
Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 12 49 24
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English : Loto de l’AS Baume les Dames
L’événement Loto de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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