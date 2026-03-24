Loto de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames

Loto de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames samedi 4 avril 2026.

Loto de l’AS Baume les Dames

Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

L’AS Baume les Dames organise un loto au Caré.
Que diriez vous de participer à ce Loto !   .

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 12 49 24 

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English : Loto de l’AS Baume les Dames

L’événement Loto de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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