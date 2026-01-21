Loto de l’AS Gacé Gacé
Loto de l’AS Gacé Gacé samedi 25 avril 2026.
Loto de l’AS Gacé
Salle Le Tahiti Gacé Orne
Début : 2026-04-25 18:00:00
2026-04-25
L’AS Gacé organise son traditionnel loto. Les bénéfices récoltés permettront de financer du matériel pour le club et les licenciés.
De très beaux lots à gagner.
> Ouverture des portes à 18h et début de la partie à 20h
> Réservation obligatoire .
Salle Le Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie 501496@lfnfoot.com
