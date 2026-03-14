Loto de l’AS Nexon Salle Georges Méliès Nexon
Loto de l’AS Nexon Salle Georges Méliès Nexon vendredi 27 mars 2026.
Loto de l’AS Nexon
Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Loto organisé par l’AS Nexon. Ouverture des portes à 19h.
14 parties à la landaise avec une partie spéciale.
Buvette et petite restauration sur place croque-monsieur, sandwichs et crêpes.
De nombreux lots à gagner cartes cadeaux, bons d’achat, TV, salon de jardin, robot pâtissier, paniers garnis, …
Réservation par sms avec nom, lie, téléphone et nombre de personnes. Places gardée jusqu’à 20h15. .
Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23
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English : Loto de l’AS Nexon
L’événement Loto de l’AS Nexon Nexon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus