Loto de l’AS Nexon Salle Georges Méliès Nexon

Loto de l’AS Nexon

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Loto organisé par l’AS Nexon. Ouverture des portes à 19h.

14 parties à la landaise avec une partie spéciale.

Buvette et petite restauration sur place croque-monsieur, sandwichs et crêpes.

De nombreux lots à gagner cartes cadeaux, bons d’achat, TV, salon de jardin, robot pâtissier, paniers garnis, …

Réservation par sms avec nom, lie, téléphone et nombre de personnes. Places gardée jusqu’à 20h15. .

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

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English : Loto de l’AS Nexon

L’événement Loto de l’AS Nexon Nexon a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus