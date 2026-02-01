Loto de l’ASBM Beaux

Loto de l’ASBM

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’ASBM vous donne rendez-vous pour son premier grand Loto ! À partir de 20h. Ouverture des portes à 18h30. De nombreux lots à gagner TV, Airfryer, Aspirateur, Bons d’achat… et bien d’autres surprises !

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 46 09 44

ASBM invites you to its first big Loto! Starting at 8pm. Doors open at 6.30pm. Lots of prizes to be won: TV, Airfryer, Vacuum cleaner, shopping vouchers? and many other surprises!

