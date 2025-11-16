LOTO de l’ASC salle Robert Sauvion Naintré Naintré
LOTO de l’ASC salle Robert Sauvion Naintré Naintré dimanche 16 novembre 2025.
LOTO de l’ASC
salle Robert Sauvion Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
L’équipe de l’ASC vous donne rendez-vous dimanche 16 novembre dès 12h30 à la salle des fêtes de Naintré pour son loto annuel.
**Réservez vite vos places auprès de JP animation !** .
salle Robert Sauvion Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 52 22 29
English : LOTO de l’ASC
German : LOTO de l’ASC
Italiano :
Espanol : LOTO de l’ASC
L’événement LOTO de l’ASC Naintré a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne