LOTO de l’ASC Salle des fêtes de Naintré Naintré

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
### L’ASC vous donne rendez-vous le vendredi 13 février 2026 à la Salle des fêtes Robert Sauvion à Naintré ! Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h00…
Réservation possible par sms ou appel alors n’attendez plus !!! Une soirée détente avec de nombreuses cartes cadeaux à gagner !! Bonne ambiance et buvette sur palce. Nous vous attendons nombreux !!! .
