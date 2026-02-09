LOTO de l’ASC Salle des fêtes de Naintré Naintré

LOTO de l’ASC

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré Vienne

2026-02-13

2026-02-13

2026-02-13

### L’ASC vous donne rendez-vous le vendredi 13 février 2026 à la Salle des fêtes Robert Sauvion à Naintré ! Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h00…

Réservation possible par sms ou appel alors n’attendez plus !!! Une soirée détente avec de nombreuses cartes cadeaux à gagner !! Bonne ambiance et buvette sur palce. Nous vous attendons nombreux !!! .

Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 15 07 67

