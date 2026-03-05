Loto de L’ASD Salle des Fêtes La Chapelle-aux-Brocs
Salle des Fêtes 28 rue du bourg La Chapelle-aux-Brocs Corrèze
Soirée organisée par l’association de rugby de Dampniat, avec de nombreux lots à gagner.
A 20h à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h45. .
Salle des Fêtes 28 rue du bourg La Chapelle-aux-Brocs 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 24 11 16
