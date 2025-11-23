Loto de l’ASML Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Loto de l’ASML

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association ASML. De nombreux lots, vous sont proposés comme des lots de viande, filets garnis, corbeilles gourmandes, plateaux de fruits et légumes… Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Tirage de la bourriche.

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association ASML. De nombreux lots, vous sont proposés comme des lots de viande, filets garnis, corbeilles gourmandes, plateaux de fruits et légumes, plateaux de fromages. Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Tirage de la bourriche afin de vous faire gagner encore plus de lots. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 525639@lfaquitaine.fr

English : Loto de l’ASML

Come and take part in the bingo organized by the ASML association. Lots of prizes are on offer, including meat, filet garnis, gourmet baskets, fruit and vegetable trays… Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Prize draw.

German : Loto de l’ASML

Kommen Sie zahlreich zum Lotto, das vom Verein ASML organisiert wird. Es werden Ihnen zahlreiche Preise angeboten, darunter Fleischpreise, Filets garnis, Feinschmeckerkörbe, Obst- und Gemüseplatten… Carton sec, das ist ein einwöchiger Aufenthalt für 4 Personen. Ziehung der Preise.

Italiano :

Partecipate alla tombola organizzata dall’associazione ASML. Ci sono molti premi in palio, tra cui premi in carne, filetti garnis, cesti gastronomici, vassoi di frutta e verdura, ecc. Carton sec, si tratta di 1 soggiorno di una settimana per 4 persone. Estrazione dei premi.

Espanol : Loto de l’ASML

Participe en el bingo organizado por la asociación ASML. Hay muchos premios en juego, entre ellos premios de carne, filetes garnis, cestas gourmet, bandejas de frutas y verduras, etc. Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Sorteo.

L’événement Loto de l’ASML Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-11-08 par OT du Pays de Lauzun