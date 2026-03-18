Loto de l’ASML Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Loto de l’ASML

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association ASML. De nombreux lots, vous sont proposés comme des lots de viande, filets garnis, corbeilles gourmandes, plateaux de fruits et légumes… Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Tirage de la bourriche.

Venez nombreux participer au loto organisé par l’association ASML. De nombreux lots, vous sont proposés comme des lots de viande, filets garnis, corbeilles gourmandes, plateaux de fruits et légumes, plateaux de fromages. Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Tirage de la bourriche afin de vous faire gagner encore plus de lots. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 525639@lfaquitaine.fr

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English : Loto de l’ASML

Come and take part in the bingo organized by the ASML association. Lots of prizes are on offer, including meat, filet garnis, gourmet baskets, fruit and vegetable trays… Carton sec, c’est 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes. Prize draw.

L’événement Loto de l’ASML Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Lauzun