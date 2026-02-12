Loto de l’ASSA Pays du Dropt Salle des fêtes Allemans-du-Dropt

Loto de l’ASSA Pays du Dropt

Salle des fêtes 4 Rue de l’Église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Venez nombreux au loto organisé par l’association ASSA Pays du Dropt. Plus de 800€ de bons d’achats, un robot cuisine connecté, des paniers garnis, des entrées parcs, un bon d’achat de 200 € ! Pour encore plus de chance, tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. Partie enfant.

Salle des fêtes 4 Rue de l’Église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 540445@lfna.fr

English : Loto de l’ASSA Pays du Dropt

Come one, come all to the bingo organized by the ASSA Pays du Dropt association. Over 800? in vouchers, a connected food processor, gift baskets, park tickets and a 200? voucher! For even more luck, there will be a prize draw. Refreshments and snacks on site. Children’s section.

L’événement Loto de l’ASSA Pays du Dropt Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-11 par OT du Pays de Lauzun