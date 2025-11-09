Loto de l’association Animations Loisirs Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Loto de l’association Animations Loisirs Marignane

Dimanche 9 novembre 2025.

Ouverture des portes 13h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Venez nombreux tenter votre chance et passer un bon moment en famille, entre amis.

Lots à gagner électro-ménagers, bons d’achats, paniers garnis, TV 4k/139 cm…

Egalement tombola.

Buvette et restauration sur place.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur almarignane.13700@gmail.com

English :

Come and try your luck and have a great time with family and friends.

Prizes to be won: household appliances, shopping vouchers, gift baskets, 4k/139 cm TV…

Also: tombola.

Refreshments and catering on site.

German :

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie eine schöne Zeit mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden.

Zu gewinnen gibt es: Elektrogeräte, Einkaufsgutscheine, Präsentkörbe, Fernseher 4k/139 cm…

Außerdem: Tombola.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e a divertirvi con la famiglia e gli amici.

Premi in palio: elettrodomestici, buoni spesa, cesti regalo, TV 4k/139 cm…

Inoltre: tombola.

Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

Ven a probar suerte y pásalo en grande con tu familia y amigos.

Premios a ganar: electrodomésticos, vales de compra, cestas regalo, TV 4k/139 cm…

Además: tómbola.

Refrescos y catering in situ.

