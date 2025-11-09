Loto de l’association Animations Loisirs Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Loto de l’association Animations Loisirs Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane dimanche 9 novembre 2025.
Loto de l’association Animations Loisirs Marignane
Dimanche 9 novembre 2025.
Ouverture des portes 13h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Venez nombreux tenter votre chance et passer un bon moment en famille, entre amis.
Lots à gagner électro-ménagers, bons d’achats, paniers garnis, TV 4k/139 cm…
Egalement tombola.
Buvette et restauration sur place.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur almarignane.13700@gmail.com
English :
Come and try your luck and have a great time with family and friends.
Prizes to be won: household appliances, shopping vouchers, gift baskets, 4k/139 cm TV…
Also: tombola.
Refreshments and catering on site.
German :
Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie eine schöne Zeit mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden.
Zu gewinnen gibt es: Elektrogeräte, Einkaufsgutscheine, Präsentkörbe, Fernseher 4k/139 cm…
Außerdem: Tombola.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e a divertirvi con la famiglia e gli amici.
Premi in palio: elettrodomestici, buoni spesa, cesti regalo, TV 4k/139 cm…
Inoltre: tombola.
Rinfresco e ristorazione in loco.
Espanol :
Ven a probar suerte y pásalo en grande con tu familia y amigos.
Premios a ganar: electrodomésticos, vales de compra, cestas regalo, TV 4k/139 cm…
Además: tómbola.
Refrescos y catering in situ.
