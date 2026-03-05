Loto de l’association Ape Les P’tits écoliers du Dropt

Salle des fêtes Pierre PÉRIÉ Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Venez nombreux au loto organisé par l’association APE les P’tits écoliers du Dropt. De nombreux lots à gagner et pour encore plus de chance, tirage de bourriche ! Présence d’une partie enfant. Buvette sur place.

Venez nombreux au loto organisé par l’association APE les P’tits écoliers du Dropt. De nombreux lots à gagner et pour encore plus de chance, tirage de bourriche ! Présence d’une partie enfant. Buvette sur place. .

Salle des fêtes Pierre PÉRIÉ Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lesptitsecoliersdudropt@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’association Ape Les P’tits écoliers du Dropt

Come one, come all to the bingo organized by the APE association les P’tits écoliers du Dropt. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw! Children’s section. Refreshments on site.

L’événement Loto de l’association Ape Les P’tits écoliers du Dropt Roumagne a été mis à jour le 2026-03-02 par OT du Pays de Lauzun