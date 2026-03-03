Loto de l’association Club des 3 paroisses

Salle des fêtes Pierre PÉRIÉ Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez nombreux au loto organisé par l’association Club des 3 paroisses. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de la bourriche ! Buvette et buffet sur place.

Venez nombreux au loto organisé par l’association Club des 3 paroisses. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de la bourriche ! Buvette et buffet sur place. .

Salle des fêtes Pierre PÉRIÉ Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 08 15 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’association Club des 3 paroisses

Come one, come all to the bingo organized by the Club des 3 paroisses association. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw! Refreshments and buffet on site.

L’événement Loto de l’association Club des 3 paroisses Roumagne a été mis à jour le 2026-03-01 par OT du Pays de Lauzun