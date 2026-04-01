Loto de l’association Couleurs Vocales Centre animation de Lanton Lanton

Lanton

Loto de l’association Couleurs Vocales

Centre animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

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Centre animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Loto de l’association Couleurs Vocales

L’événement Loto de l’association Couleurs Vocales Lanton a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur Bassin