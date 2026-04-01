Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto de l’association Couleurs Vocales Centre animation de Lanton Lanton

Loto de l’association Couleurs Vocales Centre animation de Lanton Lanton

Loto de l’association Couleurs Vocales Centre animation de Lanton Lanton samedi 18 avril 2026.

Lieu : Centre animation de Lanton

Adresse : 4 Route de Blagon

Ville : 33138 Lanton

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Lanton

Loto de l’association Couleurs Vocales

Centre animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Nombreux lots à gagner ! Venez tenter votre chance ! Réservation en ligne via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/couleurs-vocales/evenements/super-loto   .

Centre animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’association Couleurs Vocales

L’événement Loto de l’association Couleurs Vocales Lanton a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur Bassin

À voir aussi à Lanton (Gironde)