Loto de l’association Couleurs Vocales Centre animation de Lanton Lanton
Loto de l’association Couleurs Vocales Centre animation de Lanton Lanton samedi 18 avril 2026.
Lanton
Loto de l’association Couleurs Vocales
Centre animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
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Centre animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Loto de l’association Couleurs Vocales
L’événement Loto de l’association Couleurs Vocales Lanton a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur Bassin