Loto de l’association de l’école Gouin La Bayanne Istres

Loto de l’association de l’école Gouin

Dimanche 21 décembre 2025 de 14h à 17h. La Bayanne Gymnase Parage Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Loto l’association de l’école Gouin Gouin en Fête au gymnase Parage à la Bayanne à partir de 14h au profit de l’école avec de nombreux lots TV, trottinette, Switch, jouets….

7 parties 21 quines 7 cartons pleins



1 carton vide + 1 tombola .

La Bayanne Gymnase Parage Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 19 21 70 gouinenfete@gmail.com

English :

Loto by the Gouin school association Gouin en Fête at the Parage gymnasium in La Bayanne from 2pm in aid of the school with lots of prizes: TV, scooter, Switch, toys….

