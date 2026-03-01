Loto de l’Association de Parents d’Elèves de La Barben Salle Alain Ruault La Barben

Loto de l’Association de Parents d’Elèves de La Barben

Samedi 28 mars 2026 à partir de 14h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Association des Parents d’Elèves de La Barben vous convie à son grand Loto ! Venez nombreux !

Les plus chanceux gagneront peut-être une télévision, un air fryer, une enceinte karaoké, un repas au restaurant, un panier garni, des séances de fitness, des parties de padel, des soins de beauté…

Une buvette sera disponible sur place.

Attention, le nombre de places est limité. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 58 28 66 piccini.anne.sot@gmail.com

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English :

The parents’ association invites you to its lotto !

L’événement Loto de l’Association de Parents d’Elèves de La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes