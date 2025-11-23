Loto de l’association des commerçants, artisans et vignerons Luzech
Loto de l’association des commerçants, artisans et vignerons Luzech dimanche 23 novembre 2025.
D8 Luzech Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-11-23 13:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Ouverture de la salle à 13 h 30, début du loto à 14 h 30
Lots importants vélo électrique, cave à vin 48 bouteilles, bons d’achat et divers colis. Valeur totale des lots plus de 3 500 € .
D8 Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 10 21 64 45 simaocecile@yahoo.com
Hall opens at 1:30 p.m., bingo starts at 2:30 p.m
Öffnung des Saals um 13:30 Uhr, Beginn des Lottos um 14:30 Uhr
La sala apre alle 13.30 e il bingo inizia alle 14.30
La sala abre a las 13.30 horas y el bingo comienza a las 14.30 horas
