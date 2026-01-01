Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie Salle Carnot Saujon
Loto de l'association des élèves musiciens de l'harmonie Salle Carnot Saujon dimanche 18 janvier 2026.
Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie
Salle Carnot 17 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Dimanche 18 janvier à 14h30, dimanche 1er février et dimanche 22 mars à la salle Carnot.
Ouverture des portes à 13h30, jeu sur tablettes non autorisé. Buvette et petite restauration sur place.
Salle Carnot 17 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 14 13 26
English :
Sunday January 18 at 2.30pm, Sunday February 1 and Sunday March 22 at the Salle Carnot.
Doors open at 1:30 p.m. Tablet games not permitted. Refreshments and snacks on site.
