Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie Salle Carnot Saujon

Loto de l'association des élèves musiciens de l'harmonie

Salle Carnot 17 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18 2026-02-01 2026-03-22

Dimanche 18 janvier à 14h30, dimanche 1er février et dimanche 22 mars à la salle Carnot.

Ouverture des portes à 13h30, jeu sur tablettes non autorisé. Buvette et petite restauration sur place.

Salle Carnot 17 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 14 13 26

English :

Sunday January 18 at 2.30pm, Sunday February 1 and Sunday March 22 at the Salle Carnot.

Doors open at 1:30 p.m. Tablet games not permitted. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie Saujon a été mis à jour le 2026-01-06 par Mairie de Saujon