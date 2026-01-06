Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie rue carnot Saujon

Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dimanche 1er février à 14h30 à la salle Carnot.

Ouverture des portes à 13h30,. Buvette et petite restauration sur place.

.

rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 14 13 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, February 1 at 2.30pm at the Salle Carnot.

Doors open at 1:30pm. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto de l’association des élèves musiciens de l’harmonie Saujon a été mis à jour le 2026-01-06 par Mairie de Saujon