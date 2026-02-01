Loto de l’association des parents d’élèves de Corre

Salle multi activités Corre Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

L’association des parents d’élève de Corre organise un loto au profit de l’école.

5€ le carton, 20€ les 5. Tentez de venir gagner de nombreux lots télévision, trottinette, Nintendo switch…

Entrée à partir de 19h, début des jeux à 20h

Petite restauration sur place.

Réservation par SMS. .

Salle multi activités Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 19 97 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’association des parents d’élèves de Corre

L’événement Loto de l’association des parents d’élèves de Corre Corre a été mis à jour le 2026-01-29 par JUSSEY TOURISME