Loto de l’association des parents d’élèves de Corre Corre
Loto de l’association des parents d’élèves de Corre Corre samedi 28 février 2026.
Loto de l’association des parents d’élèves de Corre
Salle multi activités Corre Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
Date(s) :
2026-02-28
L’association des parents d’élève de Corre organise un loto au profit de l’école.
5€ le carton, 20€ les 5. Tentez de venir gagner de nombreux lots télévision, trottinette, Nintendo switch…
Entrée à partir de 19h, début des jeux à 20h
Petite restauration sur place.
Réservation par SMS. .
Salle multi activités Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 19 97 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de l’association des parents d’élèves de Corre
L’événement Loto de l’association des parents d’élèves de Corre Corre a été mis à jour le 2026-01-29 par JUSSEY TOURISME