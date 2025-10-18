LOTO de l’Association des Piégeurs Agréés de Haute-Saône rue du Tram Ronchamp

LOTO de l’Association des Piégeurs Agréés de Haute-Saône.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Samedi 18 octobre à 18h. Les portes ouvriront à partir de 16h30. Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.

Réservation au 06 14 75 43 08 .

rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 75 43 08

