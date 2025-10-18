LOTO de l’Association des Piégeurs Agréés de Haute-Saône rue du Tram Ronchamp
LOTO de l’Association des Piégeurs Agréés de Haute-Saône rue du Tram Ronchamp samedi 18 octobre 2025.
rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
LOTO de l’Association des Piégeurs Agréés de Haute-Saône.
De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.
Samedi 18 octobre à 18h. Les portes ouvriront à partir de 16h30. Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.
Réservation au 06 14 75 43 08 .
rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 75 43 08
